Centro storico agnonese: illuminazione pubblica ad intermittenza in perfetto clima natalizio che rischia di durare tutto l'anno

Il disagio persiste oramai da più giorni. L'illuminazione pubblica delle stradine e viuzze del borgo medievale agnonese lascia al buio gli abitanti dei quartieri della antica Agnone. Le luci si riaccendono per poi ritornare al buio. I cittadini sono esasperati fino al punto di minacciare denunce. In effetti non deve essere piacevole vivere tra i dedali del centro storico agnonese al buio. Le segnalazioni al comune sono state più di una ma non si riesce a comprendere perchè i cittadini continuano a rimanere al buio e inascoltati