Campobasso, il consiglio comunale approva a maggioranza il bilancio di previsjo e

Si è concluso poco dopo la mezzanotte di lunedì 30 dicembre, l’ultimo Consiglio Comunale cittadino del 2019 con l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gravina che ha approvato, con 18 voti a favore, 4 contrari e 2 astenuti, il bilancio di previsione e la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2020/2022. Per la prima volta nella storia dell’amministrazione comunale del capoluogo di regione, il bilancio di previsione viene presentato entro i termini del 31 dicembre, consentendo così, come sottolineato nel dibattito in aula, di poter usufruire di premialità che altrimenti sarebbero andate perdute, per circa 320.000 €.