Capodanno a Campobasso, il sindaco Gravina augura buon 2020 in piazza con il concerto di Antonio Sorgentone

"Buon anno a tutta la nostra città". Lo ha detto poco dopo la mezzanotte il sindaco di Campobasso Roberto Gravina.

"Gli auguri ce li stiamo scambiando in Piazza Vittorio Emanuele II con il concerto di Antonio Sorgentone.

Iniziamo il 2020 con il ritmo giusto e con tanta voglia di fare sempre meglio per #Campobasso".

In piazza c'era tanta gente accolta personalmente da Roberto Gravina e da tutta l' amministrazione comunale del capoluogo molisano. Con una serata svoltasi all' insegna della buona musica e del divertimento sano. Hanno ben funzionato i divieti imposti dal primo cittadino, garantendo sicurezza a chi si è recato in piazza per divertirsi. Ben riusciti anche i Capodanno nei locali di periferia e dei paesi limitrofi. Ristoranti comunque con prenotazioni rispettate, segno che ad una serata di festa in pochi intendono ancora rinunciare.