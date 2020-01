Agnone, giunta pronta ma il re è nudo: manca una donna e si rischia di mandare a monte la giocata

In un battibaleno, legato anche alle scadenze amministrative di fine anno, la nuova giunta alla bene e meglio è stata confezionata. L'onnipresente Scampamorte era ed è assessore e mantiene le stesse deleghe, Amicarelli vice sindaco e mantiene l'assessorato alla sanità. due new entry: Giovanna Gigliozzi che ritorna a ricoprire l'assessorato alle politiche sociali già ricoperto in passato ma all'epoca dimissionaria e novità assoluta un candidato nelle liste di Marcovechio non eletto all'epoca viene ingaggiato come assessore esterno, Pino Verdile.

La quota spettante alle donne non è stata rispettata manca di una rappresentante di genere. Strane scelte visto che il sindaco ha nella sua attuale maggioranza le donne ben rappresentate infatti oltre alla Gigliozzi tra le consigliere è presente anche la consigliera Cellilli. Allora perchè il sindaco ha ritenuto politicamente opportuno chiamare dall'esterno un assessore e per giunta uomo? Mancanza di fiducia nei consiglieri della sua maggioranza o cos'altro? In ogni caso la mancata percentuale del 40% della rappresentanza di genere in giunta, espone l'attuale maggioranza ad un ricorso al Tar ad opera delle stesse consigliere della maggioranza o delle minoranze che potrebbe condurre ad una paralisi il governo comunale.

Ma la politica è fatta anche di numeri dunque fino a quando i fedelissimi e le fedelissime del sindaco lo sosteranno rimarrà probabilmente al governo della città anche se la città amministrativa appare sotto assedio con tutti i sindaci dell'Alto Molise che hanno preso posizione netta contro una eventuale centrale a biomasse, con due donne con assessorati di peso, bilancio e lavori pubblici, dimesse e con varie contestazioni subite in assemblee pubbliche. Il re è nudo?