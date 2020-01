Petrella Tifernina, successo per il concerto di Capodanno

La Terza edizione de Il Concerto di Capodanno, a Petrella Tifernina ha confermato le aspettative e decreto ancora una volta un grande successo. Il 1° Gennaio 2020 presso la monumentale chiesa di San Giorgio Martire è stato ospitato il Coro Gospel Big Soul Mama arrivato da Latina. Il coro diretto dal Maestro Roberto del Monte ha eseguito brani della tradizione Soul e Spiritual, appositamente arrangiati per l'occasione. I presenti sono stati rapiti dalle voci meravigliose, in primis del maestro, che hanno interpretato, fatto vibrare la pietra viva della chiesa ed ha emozionato. Da Silent Night, a Kumbaya my Lord , Joyful joyful, Amazing Grace e molti altri brani.

A Conclusione del concerto i ringraziamenti. Il Maestro Roberto Del Monte e il coro A Big Soul Mama, hanno ringraziato per l'invito l'Amministrazione comunale, la Proloco e la Parrocchia. " Vi ringrazio per averci accolto in questa meravigliosa chiesa che custodite, del vostro calore e della vostra presenza. I brani che abbiamo eseguito questa sera sono di tradizione Gospel e Spiritual, legati alla tradizione religiosa.Con la gioia dei nostri canti auriamo a Petrella ed a tutti i presenti un 2020 ricco di soddisfazioni".

Ringraziamenti anche da parte del Sindaco Alessandro Amoroso: " Questa è la terza edizione del Concerto di Capodanno, evento che abbiamo inaugurato tre anni fa con la preziosa collaborazione della Proloco e con la collaborazione della Parrocchia, nella persona di don Domenico Di Franco. Il fulcro non poteva che essere la nostra chiesa, monumento nazionale ricco di storia, arte e simbologia medievale, arricchita con la presenza del Crocifisso ligneo. Anche da parte dell'Amministrazione comunale gli auguri alla popolazione di un anno 2020 dove si lavori ancora tutti insieme in armonia".

Ed infine i ringraziamenti e gli auguri del Presidente della Proloco Gianluca Simpatico: " Mi unisco agli auguri per il nuovo anno, che abbiamo voluto affidare alle straordinarie voci del Coro Gospel Big Soul Mama, che ci onoriamo di ospitare in Molise, proprio a Petrella. Rivelazione del Talent Televisivo “I BAND“ di La 5. I Big Soul Mama si sono affermati sia a livello nazionale che internazionale grazie anche alla collaborazione con Joy Malcom, vocalist del gruppo londinese degli Incognito e di Moby e a quella con Tiziano Ferro, il quale ha mosso i primi passi nella musica proprio all'interno dei Big Soul Mama Gospel Choir, motivo per cui li ha voluti coinvolgere nel suo primo lavoro discografico Rosso relativo, nella canzone Soul dier. Il coro è impegnato annualmente in concerti a livello nazionale e per la prima volta sono giunti a Petrella. La loro presenza, la loro gioia, il loro talento il giorno di Capodanno sia l'augurio della Proloco per tutta la comunità".