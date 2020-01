Convocazione consiglio comunale Agnone, tre punti all'ODG, 7 GENNAIO ORE 17

Seduta straordinaria del Consiglio Comunale, con convocazione d’urgenza, sarà tenuta nell’Aula Consiliare del Comune sita in Palazzo S.Francesco – Via del Beato Antonio Lucci - il giorno lunedì 7 gennaio 2020, alle ore 17,00, con la continuazione per la trattazione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

1. Dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale da parte di CACCIAVILLANI Maurizio. Surrogazione e convalida.

2. Comunicazione Decreti Sindacali: - nr.15 del 23.12.2019 relativo a “Revoca Decreto Sindacale nr.5 del 25 gennaio 2018” - nr.16 del 31.12.2019 relativo a “Nomina degli assessori componenti della Giunta”.

3. Mozione proposta dal consigliere SCARANO Vincenzo in data 23.12.2019 ai sensi dell’art.40 del Regolamento del Consiglio Comunale.