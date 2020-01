Migrazione sanitaria, Neuromed al primo posto: 84% dei pazienti da fuori regione

Anche per il 2019 l'Irccs Neuromed di Pozzilli si classifica al primo posto, tra gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, per la percentuale di pazienti che vi si rivolgono provenienti da altre regioni: oltre l'84%. Lo rende noto la struttura sanitaria molisana citando dati del 'Rapporto Ricerca corrente 2019' del Ministero della Salute. Nel Rapporto vi sono anche altri dati che confermano il livello di eccellenza raggiunto dall'Istituto di Pozzilli. "Pressoché tutti gli indicatori utilizzati nell'analisi ministeriale - è spiegato in una nota - mostrano come Neuromed si situi al di sopra della media nazionale, con punte di eccellenza non solo cliniche, come nel caso della grande fiducia accordata dai pazienti di tutta Italia, ma anche nel campo della ricerca. Il centro molisano, pur avendo accreditato un numero di posti-letto che lo classifica tra gli Irccs medio-piccoli, supera la media nazionale per numero assoluto di lavori scientifici pubblicati".