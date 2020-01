Petacciato, aggressione con coltello alla marina: denunciato un 30enne lombardo, vittima un 35enne di Vasto

TERMOLI (CAMPOBASSO), 3 GEN - I Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno denunciato per lesioni un trentenne della provincia di Como per aver aggredito un amico di 35 anni di Vasto (Chieti) con un coltello. L'episodio è accaduto nella marina di Petacciato (Campobasso) nella giornata di ieri. La discussione tra i due, dovuta ad un presunto debito, è degenerata in aggressione con un coltello. Il trentenne ha ferito con più fendenti al collo, ad un braccio ed in altre parti del colpo il conoscente costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del San Timoteo. I medici gli hanno diagnosticato una prognosi di 15 giorni. (ANSA).