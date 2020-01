Lago Di Guardialfiera, Toma: sarà turisticamente più bello e più fruibile

Un importante intervento per la valorizzazione turistica del Lago di Guardialfiera è stato adottato dalla Giunta regionale nel corso dell’ultima seduta. Prevede l’attivazione di euro 6.450.000,00, risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, destinati al ripristino funzionale della percorribilità circumlacuale e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche.

«Abbiamo condiviso – spiega il presidente Toma – la valenza del progetto proposto dal raggruppamento costituito dai Comuni di Guardialfiera, capofila, Larino, Casacalenda, Lupara e Palata. La circumlacuale permetterà di ottimizzare le potenzialità del lago in modo del tutto innovativo rispetto al passato. Sarà possibile girarvi intorno, godere di paesaggi mozzafiato, immergersi in contesti naturali di rara bellezza».

«Dal ripristino della strada – aggiunge - ci aspettiamo, ovviamente, ricadute positive in termini di investimenti attraverso la realizzazione di percorsi, strutture ricettive e di ristorazione, impianti sportivi e quant’altro. Insomma, abbiamo gettato le basi per un rilancio turistico dell’intera area che gravita intorno al lago e per la creazione di nuove opportunità lavorative».