Palazzetto dello sport fallimento firmato Marcovecchio: ai zero fondi per la ristrutturazione ora si aggiunge il vandalismo

La querelle imperversa sui social tra gli accusatori e i difensori. I fatti: qualcuno su Fb denuncia atti di vandalismo al Palazzetto dello sport di Agnone dopo una serie di serate legate alla tombolata natalizia e alle feste di fine anno degli studenti delle scuole medie superiori.

La denuncia sui social corredata da fotografie vedono il palazzetto imbrattato di scritte, lavandini spaccati e ben altro. Si va alla ricerca dei colpevoli e qui scatta la polemica tra chi accusa e alcuni genitori che cavillano a torto o a ragione circa la paternità dei gesti e le formalià legate alla concessione degli spazi, le autorizzazioni, l'ammontare del fitto per la location. Polemiche a parte il vandalismo e' la tendenza a distruggere per il gusto perverso di farlo o per grossolana ignoranza o insensibilità, o anche per un'inconsulta esibizione di forza e malintesa spregiudicatezza che va condannato senza se e senza ma.

Viene spontaneo però fare delle considerazioni: Il palazzetto dello sport. dove si svolgono gare importanti non meno di quelle che si svolgono al Civitelle, è una struttura obsoleta, ai limiti dell'agibilità e vandalismi a parte qualcuno che ha le dovute responsabilità dovrebbe interrogarsi seriamente se quella è ancora una struttura adeguata ad ospitare migliaia di persone durante le gare o darla in concessione per eventi di grande richiamo per migliaia di giovani. E' una struttura dove sono state interrotte gare importanti a causa della pioggia che entrava dal soffitto. Gli spogliatoi, i bagni del tutto inadeguati. Il comune sostiene l'Associazione Pallavolo che gestisce la struttura con circa 6mila euro l'anno, somma irrisoria

. All'ultimo consiglio comunale il sindaco Marcovecchio ha annunciato la previsione di accedere ad un mutuo per effettuare i lavori di ristrutturazione dello stabile, mutuo che peserà sulle spalle dei cittadini agnonesi naturalmente. Purtroppo il comune di Agnone è rimasto a bocca asciutta rispetto ai 72milioni di euro che lo stato ha messo a disposizione per finanziare 250 progetti su tutto il territorio nazionale con il Bando Sport e periferie 2018. Nella graduatoria pubblicata nel mese di agosto 2019 il progetto per la riqualificazione del palazzetto dello sport presentato dal comune di agnone risulta al 700esimo posto. , ben lungi dal poter accedere al finanziamento,,invece rientrano all'accesso ai fondi San Pietro Avellana, Cerro al Volturno, Montaquila, Castelbottaccio, che sono riusciti ad ottenere finanziamenti complessivi per oltre 1milione di euro.

Bravi loro o somari noi? Ai posteri l'ardua sentenza. Ma che c'entra tutto questo con gli atti di vandalismo? In qualche modo fa riflettere il fatto che i bambini , i giovani, più che ascoltare le parole degli adulti, si soffermano sui comportamenti e le azioni degli adulti e delle istituzioni, Che cosa propongono le istituzioni ai giovani per praticare lo sport e godere di momenti di sano divertimento? Strutture degradate, pericolanti, esteticamente inaccettabili e purtroppo degrado chiama degrado, frustrazione, noia e aggressività.