Scuola media Colozza, arriva l' efficientamento energetico

Lavori in corso presso la Scuola Media Colozza. Lo ha fatto sapere l’assessore all’ambiente, Simone Cretella, informando di quanto l’amministrazione comunale sta realizzando presso l’istituto scolastico in questione.

“Durante questi giorni di festività natalizie, per non intralciare le attività didattiche, è stato installato sul tetto dell'edificio un impianto fotovoltaico da 15 kw per la produzione energetica da fonti rinnovabili; - ha illustrato l’assessore Cretella – contestualmente, sono stati rinnovati i corpi illuminanti di tutte le aule ed i corridoi, sostituendo i vecchi tubi al neon con lampade a LED di nuova generazione che permetteranno una riduzione dei consumi del 50% ed un miglioramento delle condizioni di visibilità nei locali.”

A completamento dell'intervento di efficientamento energetico, nei prossimi giorni saranno applicate valvole termostatiche ai caloriferi ed apportate alcune migliorie agli impianti termici, al fine di ridurre consumi e sprechi che incidono notevolmente sul bilancio energetico comunale.

“Ma si tratta soprattutto di interventi concreti mirati alla riduzione delle emissioni "climalteranti" responsabili del riscaldamento globale, ha specificato l’assessore all’ambiente - in linea con gli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale di Campobasso in materia di tutela ambientale."

“Compatibilmente con le risorse a nostra disposizione, - ha poi aggiunto Cretella - procederemo con interventi di efficientamento sugli edifici pubblici, tenendo conto anche dei consumi registrati in passato. Oltre la Colozza, in questi giorni stiamo installando l’impianto fotovoltaico anche sulla Jovine."