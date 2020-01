Natale a Campobasso, domani in città il concerto dei tintilia boom boom

Domenica 5 gennaio, alle ore21.00, per “Natale a Campobasso”, il calendario di appuntamenti organizzato dall’amministrazione comunale di Campobasso, saranno di scena, in Piazza Vittorio Emanuele II, i Tintilia Boom Boom.

I Tintilia Boom Boom nascono come Jelly Roll Band nel 2010 per volontà e passione per il blues dell'armonicista Pasquale Andolfi. La band, nel corso degli anni, si è avvalsa del contributo di diversi musicisti molisani ed attualmente è composta da quattro elementi: Pasquale Andolfi, voce armonica; Stefano "Kid" Barabaresco, chitarra; Tony Mansi, basso e voce; Nicola Di Lisio, batteria cajon.

Il repertorio che propone la band molisana è un viaggio nel tempo e nel blues, dagli anni 30 ad oggi, da Robert Johnson, Muddy Waters, Wille Dixon, Paul Butterfield, Wilson Pickett e tanti altri. Nel mix del repertorio della band non solo grandi classici del genere ma anche brani non proprio etichettabili come blues, dai Blind Faith ai Jetrho Tull sino ad Hendrix.

Soul, Rock-Blues questa è la miscela che caratterizza i Tintilia Boom Boom nelle loro esibizioni live, attraverso un sound efficace e sensibile alle contaminazioni

musicali moderne. In definitiva, prepariamoci a due ore di concerto con la voglia di divertirsi e attraverso la musica.