Treni, ritardo choc sulla Roma - Campobasso: 175 minuti spalmati in due giorni solari

Lo screenshot come sempre accade, quando si parla di treni, arriva dalla pagina Il Binario 20 bis.

Quanto accaduto nella notte è da top ten dei disagi. Da Roma a Campobasso in quasi 6 ore. Percorse in due giorni solari.

Il treno parte con due minuti di ritardo alle 20.44 di ieri sera. Nel tratto laziale tutto a posto. A Venafro si giunge addirittura con 5 minuti di anticipo. Ma i sogni si infrangono lì. Tra Venafro e Isernia si accumulano due ore e mezzo di ritardo. Che fino a Bojano arrivano a 2 ore e 55. Tempo di ritardo con cui giunge anche a Campobasso.

Un incubo per i viaggiatori infreddoliti e stanchi. Che avevano bisogno di dormire dopo una giornata passata nella Capitale. Tutto questo nonostante l' annunciata elettrificazione del tratto Roccaravindola Campobasso. Lavori che potrebbero bloccare da marzo e per dieci mesi l' intero tratto ferrato molisano . Il 2020 inizia malissimo per le ferrovie e per l' assessore Niro.