La Befana arriva a Campobasso: ecco tutti gli eventi

Per festeggiare al meglio il giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio, alle ore 12.00, torna anche quest’anno in Piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso, la “Befana tra i bambini”, grazie agli uomini del Comando di Campobasso dei Vigili del Fuoco. La Befana, come è oramai tradizione, calerà dall’alto di Palazzo San Giorgio per regalare ai bambini e alle loro famiglie dolci e caramelle. L’evento, inserito negli appuntamenti del cartellone natalizio organizzato dal Comune di Campobasso, vedrà in piazza anche i volontari dell’Associazione ‘Amici del 112’, come aiutanti della tanto attesa Befana.

La giornata dell’Epifania di “Natale a Campobasso”, proseguirà poi in serata con un doppio appuntamento di natura musicale: alle ore 18.00, presso il Circolo Sannitico, l’Associazione di Quartiere Campobasso Nord proporrà la “Befana in tango”, mentre alle ore 19.00, presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova ci sarà il concerto dell’Epifania ”Venite Adoremus”, con il Coro Polifonico Femminile Samnium Concentus, direttore Guido Messore, e l’Associazione Polifonica Molisana.