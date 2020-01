Befana in piazza a Campobasso, successo per grandi e bambini

Si è appena conclusa la befana di Piazza Municipio a Campobasso. La vecchina, impersonata da un vigile del fuoco, si è calata da Palazzo San Giorgio per regalare caramelle e dolciumi per i più piccoli.

Lo spettacolo è ben riuscito anche grazie a condizioni meteo non particolarmente contrarie. Un sole freddo che ha invogliato genitori, nonni e figli a recarsi in piazza per partecipare alla rappresentazione.

In piazza c' era anche il sindaco Roberto Gravina che ha rappresentato l' amministrazione comunale in un momento di aggregazione per l' intera comunità del capoluogo di Regione.