Petacciato, successo per la personale di pittura femminista della Agnonese Nicole Montelli

Terminerà stasera, a Petacciato, la personale della giovane pittrice agnonese Nicole Montelli. L'evento, fortemente voluto dalla Pro Loco è stato ospitato presso il Green Bar di Corso Italia. Tutti i dipinti, relativi al mondo dei clown e ai nudi femminili sono stati molto apprezzati. Per la Montelli "Il clown rappresenta la parte più profonda dell'essere umano e riesce a mantenere l'equilibrio sul filo che collega la tragicitá alla parte comica e leggera della vita. I nudi invece sono solo femminili e "sfacciati" per rivendicare la figura della donna, sono volutamente sproporzionati e prosperosi perché la vita non è perfetta ed ogni corpo è meraviglioso per come appare realmente".

La Pro Loco continuerà a proporre ai propri concittadini eventi culturali e di promozione turistica, nonché finalizzati al divertimento per grandi e piccini e dà appuntamento a tutti per il prossimo Carnevale.