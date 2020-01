Comune di Agnone ,pubblicato oggi bando di concorso per n.1 posto Istruttore Tecnico Ammministrativo cat. C

Bando di Concorso Pubblico n.1 posto Istruttore Tecnico Ammministrativo cat. C

Pubblicata il 07/01/2020

Dal 07/01/2020 al 06/02/2020

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO presso il 3° Settore "Servizi Tecnici" CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE CI

Le domande complete di allegati devono pervenire perentoriamente entro il 06 febbraio 2020.



BANDO e FAC-SIMILE DOMANDA ALLEGATI

"Estratto del presente bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiate - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami. Il bando, resterà inoltre pubblicato, per 30 giomi consecutivi, all'Albo pretorio dell'ente (www.comune.agnone.is.it). Eventuali informazioni, copia del bando e dello schema di domanda (reperibile direttamente al link concorsi del sito internet del Comune), possono essere richieste all'Ufficio Personale (tel. 08651723220 - 08651723207) aperto dal aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alte 14.00 e il lunedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30"