Giunta Regionale, giornata decisiva per il rimpasto: Calenda chiamata da Toma per il sostegno a Mazzuto

Dovrebbe essere quella di oggi la giornata cruciale che porterà alla formazione della nuova Giunta Regionale del Molise.

Le indiscrezioni dell'ultimora allontanerebbero l' ipotesi dell' ingresso in Giunta di una donna. Si parla di sostenere la posizione del coordinatore regionale della Lega Yari Colla il quale ha chiesto che Mazzuto resti in Giunta.

Che succederà allora? È indiscrezione fresca fresca che Filomena Calenda sarebbe stata chiamata direttamente dal presidente Donato Toma. Oggetto del colloquio dovrebbe essere la richiesta alla consigliera di rientrare in Lega e sostenere Mazzuto. Un obiettivo è stato però raggiunto: evitare l' assessorato di Aida Romagnuolo. E con esso dare un calcio alle lotte di genere.

Ma non sembrerebbe l' unico punto di discussione. Infatti a parlare con Toma dovrebbero esserci anche i rappresentanti di Fratelli d'Italia. Obiettivo far rientrare in consiglio Filoteo Di Sandro, primo dei non eletti della Lista facente capo a Giorgia Meloni.

Un passo del genere dovrebbe però togliere un assessorato a Forza Italia. Cosa altamente difficile perché il quinto eletto, Nico Romagnuolo, consigliere regionale precario rientrato semplicemente dopo la nomina del secondo assessore forzista, in questi venti mesi ha sempre mostrato massima fedeltà al governatore Toma.

Obiettivo del rimpasto resta comunque quello di isolare l' ex presidente Michele Iorio, che del centrodestra resta quello più lontano dalla giunta.

I tempi sono stretti. La nuova formazione dovrebbe essere resa nota al massimo entro la giornata di domani.