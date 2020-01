Donna scomparsa a Termoli, arriva Chi l' ha visto

Arriva a Termoli il programma Chi l' ha Visto. Il servizio andrà in onda questa sera e riguarda la scomparsa Victorine Bucci. La 42enne scomparsa a metà dello scorso dicembre, di cui non si hanno ancora tracce. Dal 18 dicembre i Carabinieri della Compagnia di Larino stanno cercando la donna che sembra essere svanita nel nulla. Dapprima le ricerche si erano concentrate al porto di Termoli dove era stato rinvenuto il suo cellulare. Successivamente si è puntata l’attenzione sulla Fiat Panda di colore rosso di Victorine. L’inviata Veronica Briganti insieme alla troupe del programma avrebbe anche cercato di parlare con l’ex compagno di Victorine e con la madre. Ma non ci sono riusciti.