Consiglio regionale, ecco tutti i punti all' ordine del giorno della prima riunione 2020

Il presidente del consiglio regionale Salvatore Micone ha convocato per martedi 13 gennaio, alle ore 10:30, la prima

seduta del 2020 del Consiglio regionale.

Questi gli argomenti che saranno posti all’attenzione dell’Assemblea consiliare, rinvenienti

dall’aggiornata seduta dello scorso 12 dicembre:

N. 1 (Rg. n. 506) Programma triennale dello sport 2019-2021 (DGR 268/2019)

N. 2 (Rg. n. 494) Interrogazione a risposta orale, a firma dei consiglieri Primiani, De Chirico,

Manzo, Greco e Fontana, ad oggetto "Piano triennale della Regione Molise 2019-2021 -Mancata

applicazione art. 20 del Decreto legislativo n. 75/2017 - Chiarimenti"

N. 3 (Rg. n. 555) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Di Lucente,

ad oggetto "Avvisi pubblici reclutamento personale - Determinazioni dirigenziali n. 97/2019 e

98/2019"

N. 4 (Rg. n. 556) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Di Lucente,

ad oggetto "Reclutamento di n. 14 unità di personale per le attività del centro funzionale di

protezione civile"

N. 5 (Rg. n. 565) Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Eventi sismici

del 16.08.2018 che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso - Problematiche uffici

tecnici comunali"

N. 6 (Rg. n. 547) Mozione, a firma dei consiglieri Primiani, Nola, Greco, Fontana, De Chirico e

Manzo, ad oggetto <<Fondi FSC 2014-2020, area tematica "turismo, cultura e valorizzazione

delle risorse naturali" - Linea di intervento "programma integrato per lo sviluppo del turismo

ambientale e ricreativo" - Azione "valorizzazione dei sistemi lacuali" - Programmazione delle

risorse disponibili>>

N. 7 (Rg. n. 465) Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Primiani, Fontana, Nola e

Manzo, ad oggetto "Programmi di prevenzione al fenomeno del randagismo"

N. 8 (Rg. n. 576) Ordine del giorno, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Contributi a

favore di famiglie per acquisto seggiolini antiabbandono"

N. 9 (Rg. n. 542) Mozione, a firma del consigliere Scarabeo, ad oggetto << Legge "Meloni"

misure di sostegno all'acquisto di dispositivi anti abbandono >>

N. 10 (Rg. n. 334) Mozione, a firma del consigliere Greco, ad oggetto <<Azienda speciale

regionale "Molise Acque" : sollecito procedura di nomina di due membri consiglio di

amministrazione - Determinazioni>>

N. 11 (Rg. n. 358) Mozione, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Divieto dell'uso di

animali in via d'estinzione nei circhi"

N. 12 (Rg. n. 410) Mozione, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Divieto utilizzo

plastica monouso non biodegradabile sulle spiagge pubbliche"

N. 13 (Rg. n. 427) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto

<<Stanziamento di risorse finanziarie per le PMI "artigiane" e "commerciali" non rientranti

nell'Area di crisi complessa>>

N. 14 (Rg. n. 437) Mozione, a firma dei consiglieri Iorio, Scarabeo, Di Lucente, Romagnuolo

Nicola E., Romagnuolo Aida, Micone, Cefaratti, D'Egidio, Calenda, Pallante e Tedeschi, ad

oggetto "Festa del pastore Roccamandolfi. Richiesta finanziamenti"

N. 15 (Rg. n. 438)Mozione, a firma dei consiglieri De Chirico, Primiani, Nola e Greco, ad

oggetto "Nomina CDA di Molise Dati - Revoca DGR n. 210 del 2019"

N. 16 (Rg. n. 442) Mozione, a firma dei consiglieri Nola, Primiani, Fontana, De Chirico e Greco,

adoggetto "Riforma Consorzi industriali - Linee di indirizzo sul riordino della governance in aree

produttive"

N. 17 (Rg. n. 449) Mozione, firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Nomina CDA di

Sviluppo Italia Molise con delibera di Giunta n. 227 del 28 giugno 2019 – Impegno alla revoca

dell'atto al Presidente della Giunta regionale"

: N. 18 (Rg. n. 451) Mozione, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Monitoraggio e azioni

volte a prevenire e a contrastare emergenza Lymantria"

N. 19 (Rg. n. 211) Ordine del giorno, a firma dei consiglieri De Chirico, Manzo e Primiani, ad

oggetto "Questioni urgenti in merito a Funivie del Molise Spa e Campitello Matese s.c.p.a."

N. 20 (Rg. n. 257) Ordine del Giorno, a firma dei consiglieri Fontana, Nola, De Chirico,

Primiani, Greco e Manzo, ad oggetto "Realizzazione strutture di monitoraggio integrative ed

redazione studio specifico su fonti potenzialmente inquinanti presenti sul territorio molisano.

N. 21 (Rg. n. 315) Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Calenda, Romagnuolo, Scarabeo,

Iorio, Nola, Greco, Fontana, Primiani e Manzo, ad oggetto " Interventi in favore ex dipendenti

ITTIERRE"

N. 22 (Rg. n. 360) Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto

"Sospensione indennizzo ex L. 210/92 per trasfusione di sangue infetto"

N. 23 (Rg. n. 363) Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto

"Bilancio regionale. Richiesta di copertura finanziaria per le attività in favore del sociale"

N. 24 (Rg. n. 364) Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto

<<Bilancio regionale. Copertura finanziaria per le attività in favore delle aeree interne del

Molise - "azzeramento IRAP regionale" per le imprese delle aree interne>>

N. 25 (Rg. n. 383) Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, concernente

"Richiesta commutazione medaglia di bronzo in medaglia d'oro al valor militare da assegnare

all'avv. Giuseppe Laurelli e al Comune di Fornelli (IS)".

N. 26 (Rg. n. 384) Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, concernente

"Riattivazione dei progetti rivolti a bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento

DSA".

N. 27 (Rg. n. 394) Ordine del giorno, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Richiesta

operatività PDTA fibromialgia"

N. 28 (Rg. n. 396) Ordine del giorno, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Atto

aziendale approvato con provv. DG n. 301/2018, nonchè nota prot. n. 34918 del 11.04.2019"

N. 29 (Rg. n. 450) Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Tedeschi, Romagnuolo Nicola E.,

D'Egidio, Pallante, Matteo, Di Lucente, Calenda, Micone e Cefaratti, ad oggetto Criticità del

comparto sanitario della Regione Molise - rischio chiusura reparti e

ridimensionamenti/accorpamenti di altri"

N. 30 (Rg. n. 501) Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto

"Politiche attive, formazione, welfare, sviluppo"

N. 31 (Rg. n. 502) Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto

"Sistema regionale".

N. 32 (Rg. n. 274) Interpellanza urgente, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, concernente

mobilità in deroga per i lavoratori Ex ITTIERRE

N. 33 (Rg. n. 444) Interpellanza urgente, a firma dei consiglieri Facciolla e Fanelli, ad oggetto

"Chiusura punto nascite Ospedale civile San Timoteo di Termoli: Iniziative da assumere per

l'immediata riapertura"

N. 34 (Rg. n. 476) Interpellanza, a firma dei consiglieri Facciola e Fanelli, ad oggetto "Servizio

di trasporto pubblico locale. Aumento tariffe"

N. 35 (Rg. n. 504) Interpellanza urgente concernente lavori di "messa in sicurezza della

viabilità di collegamento della frazione di Montalto al centro abitato e alla S.S. 17 - tratto

Isernia - Castel di Sangro ".

N. 36 (Rg. n. 399) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad

oggetto <<Mancato trasferimento al "conto sanità" di una quota di fiscalità da

parte della Regione Molise>>

N. 37 (Rg. n. 453) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad

oggetto "Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione richiesta da strutture di

alloggio per minori non accompagnati - Autorizzazione rilasciata dal comune di Guglionesi alla

società Living Group SRL secondo il regolamento

regionale n. 1/2015."

N. 38 (Rg. n. 458) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fontana,

De Chirico e Greco, ad oggetto "Disattivazione servizio turistico 118 24h a Campomarino -

chiarimenti"

N. 39 (Rg. n. 505) Interrogazione a risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad

oggetto "Incarico professionale all'Avv. Nunzio Luciano da parte della ASREM per ricorso al TAR

Molise contro AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) - Interrogazione."

N. 40 (Rg. n. 592) Interrogazione a risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Greco,

Fontana, Manzo, Primiani, De Chirico e Nola, ad oggetto "Gestione e controllo delle spese

effettuate con le carte di credito in possesso di Amministratori e dipendenti della Regione

Molise".