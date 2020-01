Istruzione e Mercato del lavoro : Il vantaggio di scegliere l' Itis Marinelli di Agnone con i suoi due indirizzi

Orientamento scuola superiore 2020: scegli la formazione con il più alto tasso di occupati

Orientamento scuola superiore 2020: tra open day e informazioni online, scatta la corsa alle iscrizioni. Ecco perché scegliere un Istituto Tecnico

Quale scuola superiore scegliere dopo l'esame di terza media? Non è una domanda dalla facile risposta ma oramai sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2020-21 e gli studenti devono iniziare a chiarirsi le idee sul loro futuro.

Tra i tanti indirizzi, potrebbe non essere semplice trovare quello giusto. Ecco perché, se la tua priorità è l'occupazione, ti consigliamo di dare uno sguardo agli Istituti Tecnici, scuole che allo stato attuale forniscono il più alto tasso di occupabilità, anche in previsione futura.

Secondo il rapporto Unioncamere e Anpal 2019 sui fabbisogni occupazionali del nostro paese, infatti, fra il 2018 e il 2022 i settori maggiormente coinvolti nell'occupabilità dei diplomati saranno proprio quelli tecnici.

Vediamo nel dettaglio quale sarà il fabbisogno di diplomati nei prossimi anni:



Tra gli indirizzi risaltano i due dell’Istituto Tecnico “L. Marinelli” di Agnone, cioè Elettronica ed elettrotecnica e Meccanica, meccatronica ed energia, settori nei quali si prevede un fabbisogno di oltre 113.000 occupati fino al 2022.

Altra questione rilevante per gli studenti del nostro territorio, che spesso affrontano i disagi dovuti a problemi di trasporto, è la possibilità di frequentare il primo biennio al “L. Marinelli” di Agnone e poi scegliere un qualsiasi indirizzo del settore Tecnologico di un altro Istituto Tecnico più lontano. Le materie di specializzazione per ciascun indirizzo entrano nel piano di studio a partire solo dal terzo anno. Per cui, dopo il primo biennio, è possibile riorientare il proprio percorso di studi scegliendo una qualsivoglia specializzazione del settore Tecnologico.

I dati confermano ancora una volta la validità della formazione offerta dall’Istituto Tecnico “L. Marinelli” di Agnone, che offre ampie possibilità ai nostri ragazzi di trovare un’occupazione per il loro futuro.