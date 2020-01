Autodifesa femminile, il maestro di arti marziali Luigi Amicarelli organizza i corsi. 8 marzo lezione gratuita per sole donne

Ad Agnone si possono frequentare corsi per la difesa personale particolarmente indicati per il sesso femminile. Il maestro di arti marziali,Luigi Amicarelli presso la sua palestra la AKS SPORTING CLUB AZZURRA tra le tante attività sportive praticate, ripropone il corso di autodifesa rivolto a tutti, ma il maestro precisa che le tecniche adottate sono particolarmente indicate per il sesso femminile.Una forma di autodifesa semplice e efficace che corre in aiuto alle donne che si sentono minacciate da qualsiasi forma di violenza.

Certo in una società evoluta, le donne non dovrebbero essere obbligate a difendersi e a tutelare la propria integrità fisica e i corsi di autodifesa non avrebbero ragione di esistere.

Ma purtroppo cosi' non è, viviamo ancora in una società dove le donne insieme gli anziani e i bambini, rappresentano l'anello debole di una catena che utilizza il sopruso e la forza fisica per ridurre all'impotenza chi non può difendersi.

Il maestro Luigi Amicarelli dimostra grande sensibilità su tematiche di tale valenza socio-culturale e mette a disposizione la sua professionalità per fornire strumenti tecnici per la tutela personale. Le iscrizioni al corso sono aperte, lezioni singole o a gruppi. In occasione della giornata internazionale della donna, 8 Marzo, il maestro organizza una lezione gratuita di autodifesa rivolta esclusivamente alle donne.