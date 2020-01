Cosenza, la prefetta Cinzia Guercio in servizio a Isernia sostituirà Paola Galeone, agli arresti domiciliari

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha nominato Cinzia Guercio come nuovo prefetto di Cosenza. L’attuale prefetto di Isernia prenderà il posto dell’ormai ex prefetto Paola Galeone, agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Taranto a causa della vicenda sulla presunta “mazzetta” chiesta e ottenuta da un’imprenditrice, la quale ha denunciato la funzionaria al ministero dell’Interno.

In una nota di Palazzo Chigi si riferisce che Paola Galeone “da Cosenza è collocata disposizione ai sensi dell’articolo 237 del Dpr n. 3 del 1957 e la dottoressa Cinzia Guercio da Prefetto di Isernia, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Cosenza”.

Cinzia Guercio, laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ha ampliato i suoi studi frequentando il Corso di perfezionamento in Scienze amministrative e il terzo Corso di Studi Superiori per la Formazione di consulenti legislativi presso l’Istituto per la documentazione e gli studi legislativi in Roma. Dopo una carriera in Polizia di Stato, è stata nominata per la prima volta prefetto il 3 agosto 2011, e durante tale carica ha presieduto diverse commissioni straordinarie per l’amministrazione di comuni e enti. Dal 2013 al 2015 ha svolto l’incarico di responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza del ministero dell’Interno.

Dal 13 febbraio 2017 fino al 9 agosto 2018 ha assunto l’incarico di direttore centrale dei Servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del dipartimento della Pubblica sicurezza. Dal 28 novembre 2018 è stata nominata prefetto della Provincia di Isernia, assumendone l’incarico il successivo 17 dicembre. Ora la nuova avventura a Cosenza. fontehttps://sud.gaiaitalia.com/calabria/cosenza-cinzia-guercio-nominata-nuovo-prefetto-sostituira-paola-galeone-agli-arresti-domiciliari/?fbclid=IwAR26reVdA3nChXvWWlmfDhql6-PuPfqwBJr5kvOtRmP-5LYAFVHN2uL5UeQ