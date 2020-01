Toma: 6,5 milioni di euro per la circumlacuale del Liscione, tempo di realizzazione 2 -- 3 anni

La Regione Molise, dopo la promozione sul New York Times e sul Corriere della Sera, che oggi dedica una pagina intera alla Regione, ora pensa alla programmazione.

E parte dalla circumlacuale della diga del Liscione. Che interessa non soltanto Guardialfiera ma 5 comuni dell' area frentana tra cui Larino e Casacalenda.

I cinque sindaci erano oggi accanto a Toma, segno che quanto concertato è stato ampiamente condiviso. Per il provvedimento sono stati impiegati 6,5 milioni di euro.

Si tratta di una strada che costeggerá la diga del Liscione. Non potrà essere una autostrada ma sarà una via percorribile, dotata di piazzali di sosta e per campeggiare, senza mettere in secondo piano l' aspetto paesaggistico. Sarà infatti possibile da ogni parte della strada godere dello spettacolo dell'acqua.

I tempi di realizzazione, stando al cronoprogramma della Regione, sono di due o tre anni. Più ottimisti i sindaci che sperano di farcela in un paio di anni.

Toma ha deciso di fare il progetto in questo modo, ha riferito in conferenza stampa, per evitare il pasticciaccio della Castellelce, dove la struttura regionale sta lavorando in colpevole ritardo.

" Siamo qui per lavorare - ha sostenuto Toma- chi non rispetta i tempi dovrà renderne conto".

La circumlacuale servirà anche per sostituire, in caso di chiusura del Ponte del Liscione, proprio quella strada e non finire come durante il terremoto 2018.

Il Molise, nella programmazione di Toma, deve diventare la terra della bellezza e dell'orgoglio, del mare pulito, dell'acqua e dell'ambiente.

Buone notizie anche per l' Altomolise. Tra i prossimi interventi da finanziare oltre a Castel San Vincenzo e il porto di Termoli ci sono anche 450mila euro per la valorizzazione degli scavi di Agnone.