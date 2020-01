Rimpasto di Giunta mancato, le opposizioni chiedono il conto a Toma ma non c' è nessuna risposta

La seduta del consiglio regionale di oggi è partita con una richiesta ben precisa di PD e Movimento Cinque Stelle.

Volevano tutti i presenti che Toma comunicasse il perché ha deciso di rinunciare al rimpasto di Giunta.

Da parte del centrodestra la richiesta è rimasta inevasa. Nessuno ha parlato di tutto questo. Tranne la consigliera regionale Aida Romagnuolo, che durante la diretta in onda su Molisecentrale.net, ha ribadito di continuare ad essere critica verso la maggioranza di centrodestra.

In Giunta resta quindi Mazzuto appoggiato da Filomena Calenda che dovrà votare in linea con la maggioranza almeno fino al prossimo rimpasto previsto per novembre.

In consiglio ora ci sarà un equilibrio comunque precario. Undici a dieci nel migliore dei casi. Perché poi se viene a mancare qualcuno tutto resta precario.

Il consiglio ha poi approvato tre importanti mozioni: la prima sul.sisma di Aida Romagnuolo, la seconda sul.randagismo del Movimento Cinque stelle e la terza sui seggiolini auto di Calenda e Scarabeo.