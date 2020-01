Legge a tutela delle persone Lgbt contro violenze e discriminazioni: il Molise esiste grazie a Fanelli- Manzo e Facciolla

Novità positive per la comunità lgbt in Molise. Arrivano da una proposta di legge presentata e protocollata da Micaela Fanelli, Patrizia Manzo e Vittorino Facciolla.

I tre consiglieri di PD e Movimento Cinque Stelle hanno deciso di dare seguito al loro impegno per la popolazione Lgbt che avevano iniziato, chiedendo una quota a loro dedicata nella commissione pari opportunità.

Ma questa legge, che porta le stesse firme dell' altra proposta, va oltre.

Prevede un dettato normativo composto di 9 articoli a tutela della popolazione gay, lesbica, bisessuale e transessuale. Perché di questo si parla.

Sono previsti alcuni macrotemi: dalla parte sociosanitaria a quella della costituzione di parte civile in caso di violenze omofobe e transfobiche.

Tra le cose da istituire c' è l' osservatorio regionale sulle discriminazioni e sulle violenze legate all' identità di genere e all' orientamento sessuale. Poi è prevista anche l' istituzione di una giornata regionale in cui si parli di queste tematiche e va fissata il 17 maggio. Ma c' è anche un dettato normativo ben preciso contro la violenza verso le persone Lgbt.

Ma la vera ciliegina sulla torta ed è tutta politica, vige nel secondo comma dell'articolo 5. Dove si andrebbe a vietare qualsiasi tipo di appoggio da parte della Regione, a manifestazioni di carattere omofobe o transfobiche.

Ora il testo deve passare tutta la trafila burocratica prima di arrivare in consiglio, dove avrà sicuramente 8 voti favorevoli. Toccherà, per farla passare, convincere almeno 3 esponenti della maggioranza. Impresa difficile ma non impossibile.