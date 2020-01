Open Day Pertini Montini Cuoco: ecco la nuova offerta formativa di Campobasso

Dopo la massiccia adesione all’appuntamento con l’Open Day dell’IIS Pertini-Montini-Cuoco di Campobasso del 15 dicembre scorso, la scuola è pronta ad aprire nuovamente le sue porte per ricevere gli studenti delle Scuole Secondarie di I Grado e le loro famiglie, e far vedere ai ragazzi il laboratorio in formazione, un nuovo modo di vivere la scuola lavorando in ambienti didattici innovativi e sperimentando le nuove metodologie didattiche (hackathon, mode, role play simulation, debate).

Per chi ancora fosse indeciso o non avesse avuto l’opportunità di visitare l’istituto, l’IIS Pertini Montini Cuoco propone diverse giornate di orientamento per presentare la sua ampia offerta formativa consistente in quattro diverse articolazioni: il Liceo Linguistico Pertini, l’Istituto Biotecnologico Pertini con i due indirizzi Ambientale e Sanitario, l’Istituto Cuoco che presenta tre diversi indirizzi Web Community, Odontotecnico e Socio-Sanitario e l’Istituto Montini con Manutenzione e Assistenza tecnica.

Si comincia con l’Istituto Cuoco che è pronto ad accogliere i ragazzi con le attività previste dall’Open Lab, martedì 14 gennaio, dalle ore 15,00 alle ore 17,30, in Corso Bucci. L’Istituto Cuoco ha deciso di investire fortemente sulle nuove professioni del Web proponendo un nuovo indirizzo, Web Community, che va a perfezionare il tradizionale Professionale per i Servizi Commerciali con conoscenze, competenze ed abilità richieste dal profilo professionale Community Manager, una delle professioni più richieste nel nuovo mercato del lavoro digitale. La nuova figura sta assumendo una crescente importanza strategica nelle aziende, nelle istituzioni, nella pubblica amministrazione per la sua capacità di promuovere e curare l’immagine dei clienti pubblici e privati attraverso la gestione di siti web, blog e social network. Inoltre, l’Istituto presenta anche l’indirizzo Socio-Sanitario attraverso il quale gli studenti possono conseguire assieme al diploma, anche il titolo di “Operatore Socio Sanitario” (OSS) con un percorso formativo agevolato di sole 450 ore. Infine, con l’indirizzo Odontotecnico, la scuola forma i futuri odontotecnici, gli esclusivisti della realizzazione delle protesi dentali anche e soprattutto attraverso un percorso formativo sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali innovative (CAD-CAM).

Il giorno dopo, il 15 gennaio è la volta dell’Istituto Montini. Dalle ore 15,00 alle ore 17,30 presso la sede di Via San Giovanni, la scuola è aperta con l’Open Lab per le attività laboratoriali. Chi si iscrive a questo Istituto, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, può acquisire competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di istallazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. In più, può specializzarsi in robotica e domotica seguendo un percorso di elevata valenza formativa mediante attività professionalizzanti con aziende partner e leader nei settori elettrico-elettronico, meccanico e termico.

Domenica 19 gennaio tocca al Liceo Linguistico Pertini con le attività previste dall’Open Day. Il Liceo Linguistico in Via P. di Piemonte è aperto la mattina dalle 9,30 alle 13,00 e il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18.00. Il Liceo Linguistico Pertini si caratterizza per la centralità dello studio delle lingue straniere facendo acquisire la padronanza comunicativa di quattro lingue comunitarie (inglese, francese, tedesco e spagnolo) con la possibilità di certificare la competenza linguistica: inglese (Cambridge), francese (DELF), tedesco (Zertifikat Deutsch), spagnolo (DELE). Offre la possibilità di far partecipare agli stage linguistici all’estero e usufruire delle mobilità offerte dai Progetti Erasmus nonché arricchire ulteriormente le conoscenze linguistiche frequentando i corsi di cinese, arabo e russo.

Sempre domenica 19 gennaio è previsto l’Open Day all’Istituto Biotecnologico Pertini (indirizzo Sanitario e Ambientale) in Via Scardocchia. La mattina, dalle ore 9,30 alle 13,00 e il pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 18.00, la scuola spalanca le sue porte. Chi decide di iscriversi a questo istituto viene proiettato nel futuro della ricerca sanitaria e ambientale facendogli acquisire metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici ed anatomici in campo biomedico, farmaceutico ed alimentale (indirizzo Sanitario) e conoscenze di chimica, biologia, microbiologia ed ecologia nonché competenze specifiche per l’analisi e il controllo di matrici ambientali (indirizzo Ambientale). Alle ore 10,30, in Auditorium, è possibile ricevere informazioni sull’offerta formativa. A seguire è possibile visitare i laboratori e assistere alle attività proposte dagli studenti.

Inoltre, all'IIS Pertini Montini Cuoco, fino al termine delle iscrizioni previsto per il 31 gennaio 2020, è possibile accedere allo Sportello di Orientamento che è operativo per:

● L’Istituto Biotecnologico Pertini presso la sede di Via Scardocchia, ogni lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.

● Il Liceo Linguistico Pertini presso la sede di Via P. di Piemonte7, ogni giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.

Per fissare un appuntamento per visitare l’IIS Pertini Montini Cuoco nelle sue sedi telefonare allo 0874. 96958 (SEDE CENTRALE) oppure visita il nostro sito web