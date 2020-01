Sanità pubblica molisana, parola del Soa: a Larino e Termoli è sbando totale

Sanita' Pubblica Molisana : Da Larino e Termoli continua lo sbando totale ,in questi giorni blocco e anomalie dei servizi di iperbarica , analisi e altri ancora , con annessa mancanza di personale mandano nel caos i tanti malati e gli stessi operatori ignari e disorganizzati , gia' da Venerdi' scorso 10 Gennaio Il SOA Sindacato Operai Autorganizzati con una nota inviata con urgenza alla direzione centrale Asrem Molise e per informazione al ministero della salute a Roma hanno chiesto un incontro urgente , la regione Molise spieghi questi gravi dissservizi pubblici e proceda immediatamente con il potenziamento del personale e nel ripristino dei servizi, con il movimento dei liberi cittadini per la sanita' pubblica molisana e dopo la grande manifestazione di Roma del 16 Dicembre 2019 continueremo unitariamente a mantenere alta la guardia per il diritto alla salute preannunciando da subito altre iniziative di lotta e di protesta anche territoriali.

Per Il SOA Sindacato Operai Autorganizzati

Andrea Di Paolo - Dilma Baldassarre Termoli, 13 Gennaio 2020