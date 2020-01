Kick Boxing, ottimi risultati a Velletri per la fighting Ring Bojano

Interregionale Kick Boxing Domenica 12 Gennaio Velletri (RM) Gli allievi della Fighting Ring Bojano presenti alla prima fase Interregionale di Kick Boxing valida come qualificazione al Criterium 2020. Una giornata non troppo esaltante ma comunque i discreti risultati di ieri, fanno ben sperare in vista della prossima fase interregionale del mese di Febbraio. La protagonista assuluta è sempre lei la nostra Andrea Albanese, atleta implacabile, mixa sul tatami tecniche, potenza e precisione che si abbattono inesorabili sulle avversarie di turno, davvero una prova Super. Nelle cinture colorate Valentina Monaco conferma il suo momento di crescita salendo sul gradino più alto del podio nella categoria -70 kg. Nella 65 kg Clara Monaco. Sabato sera, festeggia il suo 18*compleanno che non le impedisce di mancare all'importante appuntamento interregionale, e nonostante le poche ore di sonno la ragazza si presenta determinata e pinpante, decisa a regalarsi il prestigioso trofeo. Vince due match anzi vince anche la finale ma alcune indecifrabili incompetenze arbitrali gli scippano all'ultimo secondo della gara, la soddisfazione di aver realizzato una bellissima impresa. Ramy Geriani (Argento) dopo aver disputato due buoni mathc, regala letteralmente la finale all'avversario accontendandosi del secondo posto. Fanno bella figura gli esordienti nel light contact Kerim Gheriani, Manuel Papa e Stefano Torraco anche se devono cedere il passo alla maggiore esperienza dei rispettivi avversari. Rimandati a Febbraio Addolorato Di Biase, Giuseppe Pallotta e Michela Patullo, ci sarà bisogno di una prova maiuscola per ribaltare il responso di ieri.