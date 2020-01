Agnone, dog park: chi l'ha visto?

Era di questa estate la notizia con tanto di delibera comunale di voler allestire uno spazio per lo sgambatoio dei cani. Era stato individuato lo spazio e si stava procedendo con i lavori per rendere idoneo il luogo individuato, alle esigenze dei nostri amici a quattro zampe. Parecchie furono anche le rimostranze di imprenditori del settore enogastronomico che ritenevano non idoneo il luogo individuato per essere prossimo alla produzione di prodotti di tale settore. Ma il dog park rappresenta anche uno strumento a tutela dell'igiene e della salute dei cittadini, visto che le strade del paese sono inondate da sterco di cani che purtroppo pochi proprietari raccolgono come previsto. Spettacolo indecente.

Siamo arrivati al mese di gennaio, anno nuovo 2020, ma del dog park nemmeno l'ombra. Volevamo interpellare a tal proposito l'ex assessore Melloni, ma orami dopo le dimissioni è un semplice consigliere per cui non si occupa piu dei problemi relativi ai cani.

Il sindaco Marcovecchio, dopo le dimissioni di Melloni e Linda Marcovecchio ha rimpastato la giunta ma ad oggi non ha proceduto all'assegnazione delle deleghe e non si hanno ancora gli interlocutori a cui rappresentare le esigenze dei cittadini. Comunque chiediamo al sindaco: Sindaco a quando l'apertura del dog park? E' di oggi però una buona notizia inerente gli amici a quattro zampe. In consiglio regionale su proposta del M5S è passata una mozione che ridisegna l'intero sistema di contrasto al fenomeno del randagismo e potenzia tutti gli strumenti a tutela dei nostri 'fedeli amici'.