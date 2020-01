Petacciato, problema sicurezza: le minoranze chiedono un consiglio comunale monotematico

A Petacciato ormai c'è un problema di sicurezza. La denuncia arriva ogni giorno dai quotidiani on line che hanno il loro centro di interessi nel bassomolise.

Una situazione che è stata rilevata anche dalle minoranze. In un post di Matteo Fallica si evince: "È notizia di oggi (ieri ndr) che un'anziana del paese è stata truffata da uno sconosciuto.

"Ennesima truffa ai danni di un'anziana a Petacciato", scrive il giornale locale.

Pochi giorni fa c'è stato un accoltellamento nei pressi della stazione ferroviaria di Petacciato Marina.

È stato fatto saltare in aria per la seconda volta dopo pochi mesi, il bancomat al centro del paese, il quale è rimasto senza servizio fino a pochi mesi fa.

Per non parlare delle retate e arresti per spaccio di droga.

La cittadinanza è scossa.

Come consiglieri di minoranza diciamo che è ora di intervenire.

Presto chiederemo (non possiamo fare altro) un urgente consiglio comunale, per richiamare alle proprie responsabilità chi amministra e non è in grado di dare risposte serie al paese".