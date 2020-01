Ospedale Agnone, la commissione sanità Abruzzo approva la risoluzione 5 stelle per scongiurare il ridimensionamento

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

È stata approvata in Commissione la risoluzione a mia firma per scongiurare il ridimensionamento dell’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone in Molise.

Si tratta di una struttura troppo importante e utilizzata anche dai cittadini abruzzesi, soprattutto dagli abitanti dell’Alto Vastase, il cui territorio finisce per essere molto spesso isolato e difficilmente raggiungibile, sia per le chiamate ordinarie che per quelle di emergenza.

Ora ci sono possibilità concrete che il San Francesco Caracciolo venga declassato e perda le deroghe al Decreto Lorenzin, con seguente taglio netto di servizi fondamentali per il diritto alle cure dei cittadini. Un rischio da scongiurare. In che modo? Con Accordi di Confine col Molise che permettano a questa struttura di continuare a garantire, nel modo migliore possibile, il diritto alle cure ai cittadini.

Oggi il centro destra ha preso un impegno scritto in questo senso, a sostegno delle aree interne, approvando la mia risoluzione all’unanimità. Ora lascino da parte, una volta per tutte, la propaganda e mantengano le promesse.