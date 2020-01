Campobasso, bocciata in consiglio comunale anche la mozione sugli eventi natalizi

L’ultima mozione su cui il Consiglio Comunale di oggi si è trovato a discutere è stata quella presentata dai consiglieri Tramontano, Pascale, Colagiovanni, Fasolino, Annuario ed Esposito riguardante le attività ed eventi delle festività natalizie con la relativa delibera di giunta n. 309 del 12 dicembre scorso.

“Nel corso di questi mesi si è più volte parlato in Commissione Cultura e anche in Consiglio dell’avviso fatto dall’Amministrazione per gli eventi natalizi. – ha dichiarato l’assessore alla Cultura e al Commercio, Paola Felice – È già stato chiarito che si trattava di una manifestazione d’interesse che, tra gli obiettivi principali, aveva quello di permettere di formulare un insieme di proposte a tutta una serie di soggetti ed operatori culturali, attraverso una modalità semplice ed uguale per tutti. Sono state così raccolte istanze proveniente sia dal settore sociale che da quello della cultura. I criteri di scelta attuati per selezionare le iniziative da mettere in calendario, sono stati quelli che fanno parte del programma di governo di questa amministrazione. Rispettando il programma che abbiamo presentato in campagna elettorale abbiamo puntato a creare sinergia e integrazione tra diversi generi culturali per valorizzare all’unisono, cultura, turismo e commercio. Per fare ciò, abbiamo privilegiato le collaborazioni con partner istituzionale (vedi Università, Fondazione Molise Cultura, Conservatorio Perosi e i Comuni limitrofi), i commercianti delle varie zone della città e, inoltre, abbiamo dato spazio e rilevanza a diverse Associazioni culturali che già operano sul nostro territorio con l’amministrazione.

Fa piacere – ha concluso l’assessore Felice - aver ricevuto il plauso e il riscontro positivo della cittadinanza per la gran parte delle iniziative proposte in calendario e da parte mia continuerà ad esserci l’impegno di condividere in Commissione Cultura le future programmazioni.”

La mozione, alla fine della discussione, non è stata approvata con 5 voti favorevoli e 16 voti contrari.