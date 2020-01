Servizio civile, a Campobasso la presentazione dei nuovi progetti

Verranno presentati venerdì 17 gennaio, alle ore 10.00, nella Sala del Consiglio di Palazzo San Giorgio a Campobasso, i Volontari del Servizio Civile accreditati presso l’Agenzia di Promozione e Sviluppo Sociale no- profit, Agorà. Quest’anno saranno 40 i ragazzi e le ragazze che svolgeranno il servizio per il Comune di Campobasso, di cui 30 opereranno presso gli istituti scolastici a sostegno degli studenti diversamente abili.

“I giovani impegnati nel Servizio Civile a Campobasso da anni contribuiscono alla promozione della solidarietà e alla cooperazione, - ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano - in particolar modo per la tutela dei diritti sociali e per i servizi alla persona. Al contempo, tale collaborazione con il Comune si traduce anche in un importante periodo di crescita che consente di migliorare la capacità di confronto nel nostro contesto sociale e ancor più nel mondo del lavoro. Ai nuovi arrivati auguro di trascorrere un periodo stimolante e formativo, mentre sento di dover ringraziare sinceramente i ragazzi che nell’ultimo anno hanno dimostrato elevata sensibilità e particolari doti nelle mansioni in cui sono stati incaricati. A loro va un sincero augurio che il futuro sia costellato di successi e soddisfazioni, tanto meglio se utili al miglioramento della nostra bella città.”

Alla conferenza stampa di venerdì 17 gennaio, parteciperanno tra gli altri, oltre all’assessore Praitano, anche Roberto Gravina, sindaco del Comune di Campobasso, Vincenzo De Marco, dirigente settore Politiche Sociali del Comune di Campobasso, insieme alla dottoressa Raffaella Rosa e ai rappresentanti dell’agenzia Agorà