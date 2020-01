Flixbus, a Termoli spenta la terza candelina: da via Martiri della Resistenza collegamenti con tutta Italia

FlixBus spegne tre candeline a Termoli con un bilancio positivo: in un solo anno, il leader europeo dei viaggi in autobus ha registrato un incremento pari al 90% sui collegamenti con Termoli. Complice l’estensione delle tratte a oltre 50 destinazioni in Italia e all’estero, il numero dei Termolesi che utilizza, anche sulle lunghe distanze, il servizio FlixBus è in aumento esponenziale.

In classifica vincono le città universitarie. Connessi anche Fiumicino e Ciampino

Negli ultimi 12 mesi, i passeggeri FlixBus partiti da Termoli hanno preferito, tra le destinazioni, Napoli, comodamente raggiungibile senza cambi fino a due volte al giorno in meno di tre ore e mezza.

Seconda, nella classifica termolese, è Pescara, meta privilegiata di un numero crescente di studenti, collegata fino a otto volte al giorno con tempi di percorrenza a partire da un’ora e mezza, mentre al terzo posto si incontra un altro importante centro universitario, Bologna, raggiungibile fino a tre volte al giorno. Completano la top five Bari (quattro corse al giorno) e Torino (due corse al giorno).

Alta in classifica è inoltre Roma, collegata sia alla stazione di Tiburtina che agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino fino a tre volte al giorno. In particolare, la disponibilità di corse dirette, anche notturne, fra Termoli e i due scali romani è coerente con l’obiettivo di FlixBus di creare una rete sempre più efficiente di mobilità integrata volta ad agevolare gli spostamenti di un’utenza ogni giorno più esigente.

Sempre in linea con il forte seguito di cui il servizio gode presso la categoria degli studenti, restano inoltre attivi i collegamenti con centri universitari chiave quali Pisa, Firenze e Milano.

Da Termoli verso oltre 50 mete italiane. Partenza da Viale Martiri della Resistenza

Per garantire ai propri passeggeri tutti i comfort necessari al viaggio, FlixBus prevede la presenza, a bordo, di sedute reclinabili, Wi-Fi gratuito, prese di corrente e toilette. A questi benefici si aggiunge la disponibilità di collegamenti notturni su numerose tratte, come quelle per Bologna, Torino e Milano, ideali per chi vuole riposare a bordo e risparmiare tempo, oltre che eventuali costi di pernottamento.

Le corse, in partenza dal Terminal di Viale Martiri della Resistenza, sono prenotabili su www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus gratuita e presso i rivenditori autorizzati sull’intero territorio nazionale.