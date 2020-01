Sci di fondo, la scarsa quantità di neve non ha impedito la gara di domenica

Con il Campionato Regionale Molisano in Tecnica Libera, disputato a Capracotta domenica 12 gennaio 2020, si è concluso un trittico di gare di sci di fondo previste dai calendari dei Comitati Molisano, Abruzzese e Laziale della Federazione Italiana Sport Invernali.

La gara organizzata dallo Sci Club Amatori Fondo di Campobasso, con il sostegno e la collaborazione dello Sci Club Capracotta, si è svolta nonostante le scarse precipitazioni nevose di questa stagione che non hanno consentito una piena agibilità degli anelli di Prato Gentile.

L’anello di Monte, tuttavia, grazie alla sua favorevole esposizione ha conservato il manto nevoso e si è dovuti intervenire solo in alcuni tratti per riportare la neve comunque presente a bordo pista.

Soddisfatto il Presidente del Comitato Molisano FISI, Peppe Iandolo, che ha dato appuntamento a tutti al Criterium Interappenninico di Sci di Fondo che si terrà a Capracotta nei giorni 8 e 9 febbraio prossimi.

Alla gara si sono iscritti 71 atleti dei Comitati Molisano, Abruzzese e Laziale; 61 quelli utilmente collocati nella classifica generale e per categoria.

Dalla classifica finale valida per tutti gli atleti è stata estrapolata quella per l’attribuzione del titolo di Campione Regionale Molisano 2020 di sci di fondo in Tecnica Libera.

Hanno conseguito il titolo i seguenti atleti:

- Categoria Seniores m Km 10 – D’Andrea Alessandro - Sci Club Capracotta

- Categoria Allievi m Km 7,5 Di Bucci Andrea – Sci club Capracotta

- Categoria Allievi f Km 5 – Angelaccio Maria - Sci Club Capracotta

- Categoria Ragazzi m Km 5 – Paglione Samuele - Sci Club Capracotta

- Categoria Ragazzi f Km 5 – Di Tanna Claudia - Sci Club Capracotta

Il Campionato Regionale in Tecnica Classica si disputerà il 22 marzo 2020 a Prato Gentile a conclusione della stagione sciistica 2019/2020 e sarà organizzato dallo Sci Club Capracotta.