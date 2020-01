Termoli, l'associazione Punto di Valore apre a nuove audizioni per i cori

Le attività culturali targate Punto di Valore, anche nel 2020, sono riprese con grande entusiasmo e partecipazione. L'Orchestra giovanile, il Coro femminile e il Coro donne, sotto la direzione artistica dei maestri Alessandro Di Palma, Basso Cannarsa e Gianluca De Lena, hanno riaperto i battenti dopo i grandi successi dei concerti natalizi.

Come ogni anno, sabato prossimo 18 gennaio dalle ore 14.30, presso i locali della Chiesa del Carmelo a Termoli, si svolgeranno le nuove audizioni per entrare a far parte di questa grande realtà musicale che ormai da sette anni opera sul territorio molisano e non solo.

Alle audizioni potranno partecipare tutti i musicisti e cantanti dai 13 anni in su, con l’intenzione di condividere l’amore per la musica con altri giovani talenti.

Per quanto riguarda il Piccolo Coro Voci bianche, invece, l’appuntamento è per i sabati successivi, a partire dal 25 gennaio: ogni sabato per alcune settimane ci sarà un “open day” rivolto a tutti i bambini dagli 8 ai 12 anni di Termoli e paesi limitrofi, sempre presso i locali della Chiesa del Carmelo a partire dalle ore 16.30, in cui i maestri spiegheranno le modalità di svolgimento del progetto e i prossimi eventi che l’Associazione culturale ha già in cantiere nei mesi a venire.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo associazionepuntodivalore@gmail.com o visitare la pagina facebook dell’Associazione.

In allegato una foto da uno degli ultimi concerti realizzati.