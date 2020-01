Giornata della memoria, ad Agnone e Trivento arriva il testimone Ugo Foa'

In occasione della giornata della memoria, grazie all'organizzazione della Caritas diocesana di Trivento, arriva in doppio appuntamento ad Agnone e Trivento il testimone delle leggi antiebraiche del 1938 in Italia Ugo Foa'.

Nel centro altomolisano arriverà il 22 gennaio alle ore 10.30 nell' aula Magna dell' istituto tecnico. Il giorno successivo 23 gennaio arriva a Trivento nell' auditorium della scuola media.

Destinatari degli incontri gli studenti delle scuole.