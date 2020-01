Se prima eravamo in 4 del 5 stelle ora siamo in 3 in parlamento: Di Marzio passa al gruppo misto

Il senatore Luigi Di Marzio ha annunciato in Aula di aver deciso di lasciare il Movimento 5 stelle per aderire al gruppo Misto.

È questo l' epilogo politico per l' esponente pentastellato che era al centro delle cronache dal momento che ha firmato per il referendum contro il taglio dei parlamentari. E dopo essere stato accusato di non aver restituito il dovuto.

Era lui il candidato al maggioritario delle elezioni del 4 marzo 2018. Al proporzionale c' era il senatore Fabrizio Ortis che rimane tra i pentastellati.

Sono gli unici due senatori a rappresentare il Molise

"Di fronte a un'epurazione di fatto, di cui non posso che prenderne atto e ancorché con il rammarico di separarmi da colleghi integerrimi, per fugare qualsiasi dubbio in merito, formalizzo la mia decisione di aderire al gruppo misto", ha detto in aula.

Si riduce quindi la rappresentanza pentastellata molisana al parlamento. I grillini sono ora Fabrizio Ortis e i deputati Antonio Federico e Rosalba Testamento. Dal gruppo misto Di Marzio dovrebbe continuare a sostenere il governo.