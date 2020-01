Incidente sulla Ss 17 all'altezza di Castelpetroso: due feriti, fondamentale l' intervento dei vigili del fuoco

Da pochi minuti è stata riaperta la Statale 17 all'altezza di Casltepetroso

(IS), chiusa dalle 13:30di oggi 16 gennaio per un incidente tra due

autovetture.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Isernia, intervenuti anche con

autogru poiché una autovettura era ribaltata, due autoambulanze del 118 che

hanno trasportato in ospedale i conducenti delle vetture, i carabinieri per

ricostruire la dinamica dell'incidente e l'ANAS per il ripristino della

viabilità