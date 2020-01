Uomini e no: l' associazione Venus di Venafro celebra la giornata della memoria

Si intitolerà significativamente Uomini e no l’evento che l’associazione culturale Venus promuoverà nella cornice del Castello Pandone il 30 gennaio, nella circostanza della Giornata della Memoria, a partire dalle 16 e 30. L’evento proporrà all’attenzione dei partecipanti i temi dell’indifferenza e della necessità di una memoria vigile, offrendo una scelta di casi rappresentativi del comportamento assunto da quanti videro deportare gli ebrei: troppi rimasero indifferenti, alcuni parteciparono attivamente al disegno criminale, ma non mancarono atti eroici che consentirono agli ebrei di scampare alle camere a gas e ai forni crematori.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Venafro, sarà realizzato in collaborazione con il Polo Museale del Molise e con l’Istituto Omnicomprensivo “A. Giordano” che sarà presente con le classi terminali delle sue scuole superiori. Ospiti Nico Pirozzi, giornalista per le pagine culturali de Il Mattino, scrittore e saggista più volte occupatosi della storia della Shoah, il regista Luca Gianfrancesco, autore del docu-film Terra Bruciata incentrato sull’eccidio nazista di Conca della Campania e sulle stragi compiute dai nazisti in Terra di Lavoro e premiato in diversi festival cinematografici in Italia e all’estero, e Roberto Modiano, rappresentante della comunità ebraica partenopea e figlio di uno degli ebrei posti in salvo a Tora, in provincia di Caserta, grazie all'azione della popolazione locale.

Prevista, per chi lo vorrà, al termine dell'evento una visita al Museo Winterline per ricordare il passaggio tragico del secondo conflitto mondiale attraverso il nostro territorio