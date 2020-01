Itis Agnone, countdown per le iscrizioni: c'è tempo fino al 31 gennaio per scegliere l' indirizzo formativo

Le iscrizioni alle scuole statali di ogni ordine e grado sono partite dal 7 gennaio 2020 ci si può iscrivere fino al 31 gennaio 2020.

Anche per gli istituti d’istruzione secondaria di II grado, così come per la primaria e per la secondaria di primo grado. le iscrizioni si effettuano on line, secondo modalità definite dalla circolare ministeriale, per tutte le classi iniziali.

Vuoi sapere come effettuare la registrazione necessaria per procedere poi con le iscrizioni scuola 2020? Clicca qui

Per le iscrizioni all'ISTITUTO TECNICO iNDUSTRIALE DI AGNONE sul portale Iscrizioni Online https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

inserire il codice meccanografico ISTF01601L.