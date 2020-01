Siamo sul New York Times ma: ecco le proposte del PD di Campobasso per esserci in maniera costruttiva

I consiglieri comunali del Partito Democratico di Campobasso, in avvio del 2020 in conferenza stampa hanno presentato i tre macrotemi su cui saranno sempre vigili.

Il filo conduttore era: siamo sul New York Times ma. La conferenza è stata condotta dal capogruppo Giose Trivisonno.

Ad Alessandra Salvatore è toccato lo spinoso tema della sanità. Partendo dal fatto che un paziente vittima di un incidente stradale in neurochirurgia è stato trasportato all'ospedale di Ancona. Perché dopo essere stato rifiutato da 5 regioni per mancanza di posti è dovuto andare lì scortato dai Carabinieri. Di qui la necessità di dotare il Cardarelli e la sanità pubblica di questi servizi.

A Bibiana Chierchia cultura e misteri, che al contrario della transumanza ancora non diventano patrimonio dell'umanità. Per ottenere qualcosa non bisogna andare per bandi ma con una idea di cultura strutturata.

E infine il capogruppo di Sinistra per Campobasso Antonio Battista ha puntato su infrastrutture e trasporti. Con la richiesta della 4 corsie per collegare l' intero Molise e l' elettrificazione della rete ferroviaria per Roma fino alla città capoluogo.

Obiettivo è che il capoluogo di Regione mantenga un ruolo importante in Molise.