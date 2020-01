Agnone, Via Gualterio :Urla strazianti nella notte di una giovane donna, allertati i carabinieri in mattinata

"Questa mattina intorno alle ore 4 sono stata svegliata da violenti rumori, come di porte sbattute, portiere di macchine violentemente chiuse, con successive forti sgommate di automobili di grossa cilindrata. E in tutto questo frastuono si sentivano urla strazianti da una voce di una giovane donna, sembrava una voce di una giovanissima che chiedeva aiuto a gran voce. Le urla e i tanti violenti rumori provenivana dalla strada, da un locale nei pressi della mia abitazione. Non ho avuto il coraggio di affacciarmi alla finestra per verificare cosa stesse accadendo, ero sola in casa. Sono rimasta sconvolta. Ma questa mattina appena sveglia ho avvertito i carabinieri. Ma continuo ad essere in ansia per le urla di sofferenza, tale mi sembravano, di quella giovane donna. Non è la prima volta che in questa strada nei pressi di questo locale succedono episodi sgradevoli e non e' raro vedere ragazze e ragazzi ubriachi che vomitano,urinano, provocano risse in strada"

Questa è la segnalazione che arriva al nostro giornale da parte di una cittadina agnonese che riferisce altresì di esseresi confrontata con altri abitanti della zona in mattinata e tutti hanno confermato di aver sentito la giovane donna urlare e chiedere aiuto piu volte.