L’URP del Comune di Campobasso sta curando l’indagine di customer satisfaction relativamente ai servizi comunali

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Campobasso, sta realizzando, come ogni anno di questi tempi, un sondaggio per valutare la soddisfazione degli utenti relativamente ai servizi offerti dal Comune del capoluogo di regione nel corso del 2019. L'amministrazione comunale è particolarmente interessata a conoscere l'opinione dei cittadini sulla qualità dei servizi erogati. In particolare, è stato predisposto un questionario generale sulla qualità percepita nell’erogazione dei servizi rivolti al pubblico da parte degli uffici comunali. Il questionario è completamente anonimo e può essere ritirato al piano terra di Palazzo San Giorgio, presso gli uffici dell’URP nei seguenti orari: Lun. - Ven. 8:40 - 13:20 - 15:40 - 18:20 / Sab. 8.00 - 12.00.

La somministrazione periodica di questionari sulla funzionalità dei diversi uffici comunali e la conseguente rilevazione di "customer satisfaction" è un modello di analisi determinante per qualunque amministrazione. Infatti, il livello di soddisfazione degli utenti costituisce, una risorsa essenziale per il miglioramento dei servizi offerti; l’utente di un servizio, attraverso la propria esperienza diretta, viene chiamato a partecipare alla definizione del servizio e/o alle modalità di erogazione dello stesso.

L’URP nasce come un servizio per aiutare a vivere meglio la città. Un luogo dove poter chiedere e poter ottenere informazioni sulle molteplici attività Comunali e su quanto avviene in ambito locale.

Attraverso l'URP il cittadino può inoltre contribuire, con idee e suggerimenti, al miglioramento della propria città divenendo così un protagonista attivo. L’URP attua, mediante l'ascolto dei cittadini, la costante verifica della qualità dei servizi erogati e promuove l'immagine del Comune.

La funzione principale dell’URP è di informare ed assistere l’utente e di fornire all’utente un’unica interfaccia con il Comune, assicurando trasparenza, qualità e rapidità nell’erogazione della risposta: l’operatore dell’URP “prende in carico la richiesta” e diventa il responsabile di tutte le fasi funzionali alla risoluzione della problematica, compresa la comunicazione/invio all’utente delle informazioni o documentazioni richieste