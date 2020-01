Legalità e cittadinanza responsabile, la prima commissione invia una proposta di legge alla Giunta regionale

Si è riunita in mattinata la I Commissione, presieduta dal suo Presidente Andrea Di Lucente, che ha provveduto ad esaminare una serie di proposte di legge inviatele per competenza.

In particolare, per quel che concerne la proposta di legge n. 40, di iniziativa dei Consiglieri regionali A. Di Lucente e S. Micone, concernente la “promozione della legalità e della cittadinanza responsabile”, la Commissione ha deliberato a maggioranza (con voto di astensione dei Consiglieri Fanelli e Greco) un testo che sarà inviato alla struttura competente della Giunta regionale per l’espressione del parere finanziario, raccolto il quale, l’organismo consiliare potrà terminare il suo esame, esprimendo il proprio parere definitivo, per poi passare l’iniziativa legislativa al Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.

Con il voto contrario di Di Lucente, Cefaratti, D’Egidio e Tedeschi, l’astensione di Fanelli e il voto favorevole di Greco, la Commissione ha espresso parere negativo alla pdl n. 87, di iniziativa dei Consiglieri regionali A. Greco, A. Primiani, F. De Chirico, V. Nola e V. Fontana, concernente l’ “incompatibilità della carica di Assessore con le funzioni di Consigliere. Abrogazione dell’articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20”.

Per la proposta di legge regionale n. 109, di iniziativa della Giunta regionale, concernente il “riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale del Molise ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e, ss.mm.ii.”, invece, lo stesso Presidente Di Lucente è stato chiamato a svolgere la funzione di relatore.

I Commissari hanno poi proseguito l’esame, che terminerà nelle prossime sedute, delle proposte di legge:

• n. 15, di iniziativa dei consiglieri Scarabeo, Matteo, Cefaratti, Pallante, Scuncio, Romagnuolo Nicola Eugenio, D'Egidio, Romagnuolo Aida, Tedeschi, Calenda, Micone, ad oggetto “Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise”

• n. 56, d’iniziativa dei consiglieri regionali P. Manzo, V. Nola, V. Fontana, A. Primiani e F. De Chirico, concernente: “Istituzione e disciplina della Consulta statutaria”;

• n. 96, di iniziativa del consigliere Romagnuolo A., concernente: “Giornata regionale dei Martiri di Fornelli (IS)”.

(ms)