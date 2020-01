Terza commissione, auditi i vertici di Molise acque

Presieduta dal suo Presidente, Armandino D’Egidio, si è riunita oggi la III Commissione consiliare che ha audito il Presidente di Molise Acque, Giuseppe Santone, e tutto il Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale regionale. Santone ha presentato le varie attività in essere, ponendo attenzione per la situazione economico-finanziaria dell’Azienda e per la condizione occupazionale nelle sue diverse strutture operative. Il Presidente di Molise Acque ha poi voluto ricordare il numero e la rilevanza degli impianti gestiti dal personale dell’Azienda, non mancando, in aggiunta, di illustrare alla Commissione i più importanti progetti in corso e le questioni di maggiore interesse attualmente in svolgimento.

I Commissari si sono prefissi di ascoltare periodicamente i vertici di Molise Acque per un continuo aggiornamento sulle attività e l’operatività di un’azienda ritenuta strategica per lo sviluppo socio-economico l’intera regione.

La Commissione poi, dopo la relazione del Consigliere Tedeschi, ha espresso all’unanimità parere negativo al provvedimento amministrativo ad oggetto: “Consorzio di bonifica sud bacino Moro –Sandro –Sinello e Trigno. Diga di ponte Chiauci opere di completamento e sistemazione delle pendici dell’invaso lotto n. 6 strada circumlacuale in sponda destra. Variante al vigente Programma di fabbricazione del comune di Chiauci. Art. 19 del DPR 327/2001 fase istruttoria. richiesta realizzazione intesa. art. 4 l.r. n. 7/73”. L’atto ritorna ora all’attenzione della struttura preposta della Giunta regionale per le determinazioni del caso.