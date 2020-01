Sanremo 2020, anche la consigliera di parità Giuseppina Cennamo contro la scelta di Junior Cally

Dopo i Molotov Cocktail, famosi per la loro canzone contro la violenza sulle donne, ora anche le istituzioni molisane scendono in campo contro le scelte sanremesi. In particolare quella del rapper Junior Cally.

Ne ha parlato anche la consigliera di parità Giuseppina Cennamo che sottolinea: "Mi associo alla collega consigliera di parità regionale della Basilicata Ivana Pipponzi nel "condannare" la RAI che consente la partecipazione a S. Remo di Junior Cally, autore di canzoni offensive della dignità delle donne. Invito tutti i miei amici a condividere il post onde stimolare sempre più l'attenzione sulla violenza contro le donne.

Di seguito il testo della canzone:

«Lei si chiama Gioia, beve poi ingoia.

Balla mezza nuda, dopo te la da.

Si chiama Gioia, perché fa la tr*ia, sì, per la gioia di mamma e papà».

«Questa non sa cosa dice. Porca tro*a, quanto ca**o chiacchera? L'ho ammazzata, le ho strappato la borsa. C'ho rivestito la maschera».

«state buoni, a queste donne alzo minigonne»;

«me la chi*vo di brutto mentre legge Nietzche»;

«ci scopi*mo Giusy Ferreri [la cantante ndr]»;

«lo sai che fotti*mo Greta Menchi [una influencer, ndr];

«lo sai voglio fott*re con la Canalis [la conduttrice ndr]»;

«queste put**ne con le Lelly Kelly non sanno che fott*no con Junior Cally»