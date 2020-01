Week-end di controlli straordinari del territorio dei carabinieri

Senza soluzione di continuità i servizi preventivi di controllo del territorio del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia mediante il coordinamento delle pattuglie sul territorio, per la vigilanza delle maggiori vie di comunicazione, finalizzati a garantire la “tranquillità” della collettività, prevenendo disordini per la “movida” del finesettimana, nonché la sicurezza della circolazione stradale, dislocando sul territorio circa 50 pattuglie. All’esito di tali attività è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria un uomo di Isernia il quale controllato alla guida di un’autovettura in evidente stato di ebbrezza e senza patente, perché mai conseguita, comminandogli la sanzione amministrativa di € 5110 con conseguente fermo amministrativo dell’autovettura.

La Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Isernia nelle prime ore del mattino controllava un giovane all’uscita di un noto locale del capoluogo, veniva trovato in possesso di circa 0,6 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”; mentre altri due giovani fermati a bordo di un’autovettura provenienti dall’hinterland napoletano, sono stati controllati dai militari della Stazione Carabinieri di Sesto Campano, che a seguito perquisizione veicolare e personale rinvenivano nella disponibilità dei predetti gr. 5 (cinque) di sostanza stupefacente del tipo Marijuana e gr.6 (sei) di Hashish. E’ scattato così il sequestro dello stupefacente e il deferimento dei tre giovani alla competente Autorità Amministrativa.