Gam, assemblea partecipata a Bojano: gli operai vogliono il lavoro e spunta l' interesse della Tripla A, azienda di macellazione

Assemblea partecipata questo pomeriggio a Palazzo Colagrosso a Bojano per la Gam. Assemblea partecipata questo pomeriggio a Palazzo Colagrosso a Bojano per la Gam.

Sul piatto della bilancia ora un cambio di passo. Nelle prossime riunioni con il Presidente Toma e con l'Assessore Mazzuto non si dovrà più parlare di politiche passive e di corsi di formazione, utili solo come specchietti per le allodole, ma di effettivo rilancio delle politiche del lavoro.

La novità delle ultime ore è l' interesse della Tripla A un' azienda locale, per creare un sito di macellazione dei polli. Che dovrebbe servire ad evitare di inviarli in Emilia Romagna, dove vengono macellati ora, e dare lavoro ad almeno 40 operai qui e ora. Per chi si avvicina alla pensione i sindacati presenti ipotizzano anche gli scivoli sociali delle pensioni.

Per le rappresentanze sindacali si può dire di no al rilancio della tripla A solo se c'è una proposta migliore. Altrimenti la Regione non ci deve pensare di farsi scappare questa occasione magari per promuovere, per un altro anno ancora, una cassa integrazione senza prospettive.

I lavoratori hanno preso male anche la possibilità di aderire a corsi di formazione che di fatto farebbero venir meno l' ammortizzatore sociale.

Che deve essere secondo solo al lavoro vero, unico vero obiettivo della riunione odierna. Partecipata nonostante il freddo di Palazzo Colagrosso, senza riscaldamento perché il Commissario prefettizio tende al risparmio di risorse.